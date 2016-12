L’invasione dei coccodrilli su Facebook

Oggi il luogo principale a ospitare il lutto collettivo è soprattutto il mondo dei social network, Facebook e Twitter in testa. Con una percentuale di isteria e volatilità maggiore che in passato. Nel frattempo, foto e meme su Keith Richards, chitarrista dei Rolling Stones, ancora vivo dopo una vita di eccessi nonostante non sia più un ragazzino, sono ovunque.

La fascinazione nei confronti delle persone importanti, e il lutto manifestato per la loro scomparsa, non è una cosa nuova. Gli egiziani costruivano le piramidi, i greci e i romani organizzavano funerali sfarzosi per commemorare poeti ed eroi militari. In tempi più recenti, i funerali della principessa Diana a Londra o quelli di Mike Bongiorno a Milano si sono trasformati in momenti di spettacolo.

Quando muore una persona famosa, le homepage dei siti internet diventano dei moderni mausolei e i social network si trasformano in muri del pianto. In queste vacanze di Natale, la penuria di notizie di cronaca e politica è stata sostituita dalle notizie della morte di George Michael (che da vivo non era stato trattato proprio bene dai mezzi d’informazione) e Carrie Fisher.

Ad aprile, perfino un sito autorevole come quello della Bbc ha pubblicato un articolo intitolato “Perché sono morte così tante persone famose nel 2016”, quasi si trattasse di un fenomeno scientifico da analizzare con cura.

Ironia a parte, nell’articolo ci sono alcuni spunti interessanti: Nick Serpell, il giornalista che prepara gli obituaries, quelli che in Italia chiamiamo “coccodrilli”, ha fatto notare che in effetti una crescita c’è stata. Nel 2012 ne sono stati pubblicati solo quattro, mentre nel 2016 si è passati a 25. Questo dato, che risale ad aprile, oggi è sicuramente più alto, visto che nel frattempo, oltre a Michael e Fisher, è morto anche Leonard Cohen, giusto per fare un esempio.

La morte spesso cambia la percezione che abbiamo delle persone, spesso la eleva. Inoltre, per dirla in modo molto crudo, è un affare per le case discografiche. Spesso, dopo che un musicista muore, le vendite dei suoi album aumentano in modo esponenziale, così come lo streaming dei suoi brani su Spotify e YouTube. È successo a Prince, come a Bowie.

Nella macabra classifica delle celebrità ricche non più in vita, stilata periodicamente da Forbes, da quattro anni è in testa Michael Jackson, che nel 2016 ha guadagnato 825 milioni di dollari. Al secondo posto c’è il fumettista statunitense Charles Schulz, il padre dei Peanuts, al terzo il golfista Arnold Palmer.

Ci sono anche motivi storici e anagrafici per cui le morti delle persone famose sono in aumento. Rispetto a molti anni fa, ci sono più persone famose nel mondo. All’inizio del novecento, solo il cinema era in grado di creare delle star (più o meno) globali. Dall’arrivo della televisione, dei vinili e dei cd, il consumo di massa di prodotti culturali è esploso, e le celebrity o presunte tali si sono moltiplicate.

Diversi artisti scomparsi negli ultimi anni, come fa notare ancora la Bbc, fanno parte della generazione dei baby boomer nati tra il 1946 e il 1964, un periodo storico in cui c’è stato un forte incremento della popolazione. Prince e David Bowie facevano parte di questa generazione.

L’ossessione per il passato

Il grande critico musicale Symon Reynolds aveva già capito tutto qualche anno fa e l’aveva spiegato in un citatissimo libro del 2011, intitolato Retromania. Le parole dell’introduzione sono ancora un perfetto manifesto della contemporaneità: