Come mettere le corna a un libro

Egregio dottore,

da diverso tempo soffro di un disturbo che mi comporta la lettura di due libri in contemporanea. Non riesco a farne a meno. Salto da una storia all’altra con l’effetto spesso di confondere i personaggi e intrecciare gli intrecci. Alle volte, quando sento di non farcela, abbino un romanzo a un saggio o a un fumetto. In questo momento ho con me Triste solitario y final di Osvaldo Soriano ed Esercizi di stile di Queneau, e prego spesso che Marlowe non venga spintonato su un autobus. Sull’enciclopedia medica non ho trovato nulla al riguardo. O era Lupo Alberto? È grave? —Roberto, Napoli

Caro Roberto,

ho sempre avvertito una minacciosa aria di famiglia tra il circolo vizioso della virtuosa Fatmè, una delle cinque mogli del sovrano Usbek nelle Lettere persiane di Montesquieu, pronta a giurare al tempo stesso che il marito è l’uomo migliore del mondo e che non ne ha mai visti altri, e l’aut aut del califfo Omar, secondo cui i libri contenuti nella biblioteca di Alessandria o dicono le stesse cose del Corano (e allora sono inutili: tanto vale bruciarli) o dicono cose diverse (e allora sono blasfemi: tanto vale bruciarli). Due esempi di dedizione fieramente ottusa, a un uomo o a un libro. Tutto quel che si dice del matrimonio, della promiscuità, dell’adulterio, della poligamia e perfino dello scambismo si può trasporre senza sforzo ai nostri amori bibliografici. Molti lettori – un tempo erano maggioranza, oggi non so – corrispondono al tipo del monogamo seriale: si legano a un romanzo o a un saggio e non sfiorano neppure con il pensiero gli altri libri finché la parola “fine” non li separi. In nome di questa fedeltà sopportano tutti i fastidi della vita coniugale, lamentele, abitudini irritanti, intercalari ossessivi, tempi morti, atroci digressioni da monomani (DeLillo che ti attacca un bottone interminabile sul baseball, per dirne una), si affezionano perfino al russare, perché anche il buon Omero – ce l’hanno insegnato a scuola – quandoque dormitat come certi mariti appesantiti dal pranzo della domenica, creature mitologiche metà uomo metà divano.

