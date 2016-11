Come riconoscere uno yuppie intellettuale

Gentile bibliopatologo,

da qualche mese frequento un ragazzo bello e appassionato di letteratura. Mi ha raccontato che aggiorna continuamente un complicatissimo foglio Excel contenente l’andamento dei suoi dati di lettura, con numero dei libri letti all’anno, statistiche di velocità di lettura, data d’inizio libro, pagine lette al giorno, tipologie letterarie e autori affrontati più spesso. Lo consulta sempre con grande soddisfazione. Non farà lo stesso per i nostri rapporti sessuali? Oppure sarà un maniaco del controllo e magari – ipotesi di non minore importanza – un potenziale serial killer?

— Anna

Cara Anna,

temo che il tuo ragazzo abbia confuso cultura e culturismo, bildung e bodybuilding. Sai se prende integratori alimentari prima di affrontare un romanzo molto ponderoso? Qual è l’apporto proteico minimo, per esempio, per sollevare senza troppo sforzo La morte di Virgilio di Hermann Broch o L’uomo senza qualità di Robert Musil? Ha messo sulla bilancia impedenziometrica Infinite jest, Le benevole e 2666 per calcolarne la massa grassa? E soprattutto, cerca di variare la sua dieta letteraria in modo da tenere allenate le diverse funzioni cerebrali (Borges per coltivare l’emisfero sinistro logico-razionale, Artaud per il destro analogico-intuitivo, Stephen King per stimolare l’amigdala, e così via)? Si guarda tutti i giorni allo specchio per chiedersi se nelle ultime ventiquattr’ore ha accresciuto a sufficienza la sua cultura, e magari ha l’impressione di essere sempre troppo ignorante? Ha già sviluppato disturbi dell’alimentazione letteraria? Dando per scontato che il ragazzo in questione sia un control freak senza rimedio e, se posso permettermi, una persona probabilmente noiosissima, credo che la tua ultima ipotesi (potenziale serial killer) sia la più persuasiva, e fossi in te frugherei di nascosto nel suo foglio Excel per controllare:

se ha letto American psycho di Bret Easton Ellis; quante pagine al giorno ne ha letto, ossia con quanta ingordigia; se lo ha riletto, e magari annotato.