Cantando sotto la pioggia di Tripoli in attesa di tempi migliori

Quando crescerai, avrai meno spine e più saggezza

ti ricorderai di tutti i pericoli

che abbiamo passato?

L’inizio della canzone Lost on you di Lp mi è rimasto in testa a lungo. Per me è la canzone perfetta di inizio anno: spiega molte cose della mia vita personale, ma descrive anche il rapporto fra Tripoli e i suoi abitanti all’inizio del nuovo anno. Mentre stiamo seduti a fare un bilancio dei guadagni e delle perdite, a prefissarci stupidamente nuovi obiettivi, a riflettere sulla situazione e a guardare tutto da una distanza sempre più ravvicinata, pensiamo a tutte le cose che abbiamo perduto e ci chiediamo se sono lo sono per davvero. Come suggerisce la canzone, a volte la cosa migliore è fare un brindisi a quello che abbiamo perso, dirgli addio e festeggiare. Ma cosa? Forse il fatto di esserci ancora.

Non vedevo l’ora che il 2016 finisse. Sapevo che non sarei dovuto cascare in un vecchio tranello, quello di dare alla nostra frustrazione e alle nostre paure una forma verso la quale indirizzare le nostre energie. Come don Chisciotte si scaglia disperatamente contro i mulini a vento, ognuno di noi si crea un mostro per poterlo prendere a pugni. Il mio personale mulino a vento è stato il 2016, un anno pieno di disastri e di morti. Questi mulini, però, sono solo una distrazione, mentre altre questioni restano irrisolte.

Nelle prime settimane del 2017 la situazione a Tripoli non era incoraggiante. Le interruzioni di energia elettrica erano diventate più lunghe. Nelle prime due settimane di gennaio passavamo almeno quindici ore al giorno senza elettricità. In alcune zone le interruzioni sono diventate di venti ore, e in altre parti della città ancora più lunghe. A questo si sono aggiunte la sospensione dei servizi idrici e la carenza di gas per uso domestico. A completare il quadro, un’improvvisa ondata di freddo e forti piogge: anche se una temperatura di sei gradi può sembrare accettabile, in un paese dove non si è abituati a un clima simile e dove non ci sono impianti di riscaldamento la situazione diventa davvero grave.