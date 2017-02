La ricerca sul cancro è sotto attacco negli Stati Uniti

Di fronte ad accuse così gravi è sempre utile guardare chi è chi. L’American chemistry council è un’organizzazione finanziata dall’industria chimica statunitense. E la sua campagna ha tra l’altro un obiettivo preciso, che si chiama glifosato, un erbicida tra i più diffusi sul mercato, brevettato negli anni settanta dalla multinazionale statunitense Monsanto. Due anni fa la Iarc ha catalogato il glifosato come sostanza “potenzialmente carcinogena”, cosa che in teoria dovrebbe portare a vietarne o almeno limitarne la vendita e l’uso. Per il momento l’ente europeo per la sicurezza del cibo (European food safety authority) si è limitato a raccomandare ai paesi membri di limitare l’uso del glifosato (per esempio nel verde pubblico, giardini, scuole, campi sportivi), e l’Italia è per ora il solo paese dove il governo ha accolto la raccomandazione e decretato limiti molto stretti all’uso di glifosato .

Ed è un attacco senza mezzi termini. “Le monografie della Iarc sono responsabili di infinite notizie fuorvianti circa la sicurezza del cibo che mangiamo, i lavori che facciamo e i prodotti che usiamo nelle nostre vite quotidiane”, ha dichiarato il presidente dell’associazione statunitense, Cal Dooley, in un comunicato. Una delle attività della Iarc, che ha sede a Lione in Francia, è infatti quella di identificare le sostanze che possono provocare il cancro negli esseri umani: composti chimici, farmaci, sostanze con cui veniamo in contatto nella quotidianità o nella vita professionale o per stile di vita.

Dunque c’è una divergenza nelle valutazioni dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro e dell’ente europeo, su cui si è acceso un dibattito in ambito scientifico che ha coinvolto studiosi ed epidemiologi (per esempio in commenti come questo). La posta in gioco sarà un mercato multimiliardario, considerato che il glifosato è presente in circa 750 prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio. Un ampio fronte di organizzazioni ambientaliste e per la salute ha lanciato una raccolta di firme per chiedere che l’Unione europea metta al bando il glifosato.

Questo però significa anche che la campagna dell’American chemistry council non è poi così innocente. L’associazione statunitense ha addirittura lanciato un sito web per attaccare la Iarc (in cui riprende tra l’altro dichiarazioni del capo dell’ente europeo per la sicurezza del cibo, Bernhard Url, il quale in un’audizione al parlamento europeo, alla fine del 2015 aveva accusato l’Agenzia di Lione di fare “una scienza da facebook” – anche allora a proposito del glifosato). L’associazione americana chiede che gli Stati Uniti, principali finanziatori della Iarc, taglino i loro fondi.

La Iarc ha risposto accusando l’industria chimica di usate una tattica simile a quella usata dall’industria del tabacco. Vale la pena di ricordare che tra gli sponsor dell’American chemistry council si contano Bayer, DuPont e Monsanto, le maggiori aziende chimiche mondiali. Come “scienza di parte” non c’è male.