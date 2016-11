Come rendere utile la solitudine

Di questi tempi, nel mondo della psicologia si parla molto della solitudine. Ormai è argomento di così tanti studi, articoli e conferenze che a volte vorremmo veder sparire chi la studia e starcene un po’ in pace per conto nostro. Forse sapete già che la solitudine può essere letale: è legata alle malattie cardiache, all’insonnia e alla depressione, ed è un indicatore migliore di una possibile morte prematura dell’obesità.

Ma la nuova teoria sul senso di isolamento è che, in dosi modeste, dovremmo accoglierlo con gioia. “Finché riusciamo a fare quello che dovremmo fare – cioè a mantenere i contatti con le persone – il senso di isolamento è una cosa positiva”, spiega la psicologa tedesca Maike Luhmann, “perché è un segnale inviato dalla nostra psiche per avvertirci che qualcosa non funziona”. È un “sistema d’allarme biologico” che si è evoluto nel corso dei millenni e ci avverte che stiamo raggiungendo un livello di isolamento potenzialmente pericoloso. È vero che oggi i pericoli legati all’isolamento sono minori: un londinese senza amici non rischia di morire di fame, o di essere sbranato, come poteva accadere a un cacciatore-raccoglitore senza amici nella preistoria. Ma c’è un motivo per cui il senso di isolamento ci fa stare così male.

Questa teoria è stata accolta con grande sorpresa – sentirsi soli è una cosa positiva? – ma è ancora più sorprendente aver sempre pensato il contrario. Perché mai avremmo sviluppato questa reazione all’isolamento se non fosse servita a qualche scopo? (Come osserva la scrittrice di psicologia Melissa Dahl, la stessa cosa si potrebbe dire della noia, perché ci avverte che abbiamo bisogno di dare più significato alla nostra vita, e dell’ansia, che ci aiuta a prepararci ad affrontare potenziali pericoli). Questo ci appare più ovvio se pensiamo al dolore fisico. Un dolore lancinante all’addome non è piacevole, ma è “una cosa positiva” se ci spinge ad andare dal medico per cercarne la causa. Per usare il gergo informatico, il dolore non è un bug, è una qualità.