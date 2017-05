Perché rimandiamo le cose importanti?

Secondo lo scrittore e filosofo Robert Pirsig, morto il mese scorso, tutto quello che ci serve per avere successo è la grinta. “La grinta è il carburante mentale che manda avanti tutto”, scrive in un passaggio del suo libro Lo zen e l’arte della manutenzione della motocicletta, che in realtà parla appunto della manutenzione della motocicletta (e anche dell’intera esistenza umana, ma con Pirsig è sempre così). “Se non ce l’avete, non c’è assolutamente modo di aggiustare quella motocicletta. Se invece ce l’avete e sapete come mantenerla, non c’è assolutamente niente al mondo che vi impedirà di aggiustarla”.

I pericoli maggiori, di conseguenza, stanno in quelle che chiama le “trappole della grinta”, eventi esterni apparentemente banali, o modi di pensare, che la esauriscono in modo sproporzionato alla loro importanza. Ce ne sono “forse milioni” di queste trappole, scrive. Ma ce n’è una in cui io cado più spesso che nelle altre. Potremmo chiamarla la trappola dell’importanza.

Fare la differenza

La sua non è un’idea del tutto nuova ma, come amava dire lo stesso Pirsig, andare alla ricerca di idee nuove è da sciocchi, le uniche che servono sono quelle che fanno la differenza. La cosiddetta trappola dell’importanza allude al fatto che, più un’attività è importante per noi, più tendiamo a credere di aver bisogno di concentrazione, energia, e un lungo periodo di tempo a disposizione per svolgerla, tutte cose che al momento non abbiamo, come continuiamo a ripeterci. E quindi abbiamo meno probabilità di portarla a termine. Le cose poco importanti si fanno subito, quelle importanti no.

Prendiamo la lettura. “Se pensate di aprire un libro nell’improbabile momento in cui avrete diverse ore da passare in una poltrona comoda con un bicchiere di scotch”, ha scritto di recente Kevin Nguyen sulla rivista online GQ, “allora lo leggerete solo quando avrete diverse ore da passare in una poltrona comoda con un bicchiere di scotch”. Questo è un classico caso di trappola dell’importanza. Disolito pensiamo che la procrastinazione sia dovuta a emozioni melodrammatiche: la paura del fallimento, il terrore di essere giudicati, e così via. Ma a volte non facciamo qualcosa per il semplice desiderio di poterla fare meglio.