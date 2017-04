Personal shopper e gli altri film del weekend

Con tempestività, mentre a Cannes annunciano la selezione ufficiale della settantesima edizione del festival , arriva nelle sale italiane uno dei film in concorso all’edizione numero sessantanove, cioè Personal shopper di Olivier Assayas. È un film abbastanza poco convenzionale, in cui convivono elementi da cinema di genere con un tocco autoriale tutto francese e una star di Hollywood, da qualche tempo in fuga dai blockbuster, cioè Kristen Stewart.

Proprio lei, con il suo broncio, è la protagonista assoluta del film di Assayas che si svolge prevalentemente a Parigi. Interpreta Maureen, una ragazza americana che divide il suo tempo tra un lavoro al limite dell’assurdo (ma che esiste davvero), la personal shopper appunto, e quella che sembra invece la sua vera missione: comunicare con il fratello gemello Lewis, morto da pochi mesi. Perché Maureen, come Lewis, è una medium. E quando la incontriamo è andata nella casa dove Lewis viveva con la compagna, in cerca di tracce della presenza del fratello.

Gli aspetti intimi, spirituali e paranormali dell’esistenza di Maureen sembrano poco conciliabili con la sua attività, che si svolge tra showroom e boutique, abiti, scarpe, gioielli che pochi possono permettersi. Naturalmente i due mondi sono destinati in qualche modo a sovrapporsi, o meglio a scambiarsi di posto, e l’unica che può riuscire a operare questo scambio è proprio Maureen. È quello che lo spettatore spera, più o meno dal primo momento in cui Maureen va a fare shopping. Ci si chiede se avremo la fortuna di vederla indossare qualcuno di quei modelli esclusivi che lei acquista per la sua fantomatica datrice di lavoro.

Ma ci si chiede anche: cos’è più spettrale? Una casa di campagna disabitata o la cabina armadio dell’algido appartamento parigino di una non meglio definita “vip”? Cos’è più fantomatico? Un datore di lavoro che ti lascia la sua carta di credito per comprare scarpe o il legame indissolubile con un fratello gemello perduto? Olivier Assayas e Kristen Stewart probabilmente non sono interessati a darci delle risposte, ma sono perfetti per giocare con tutti questi elementi distribuiti quasi alla rinfusa lungo il film, un po’ come il contenuto di un cassetto sparso sul letto.

Fondamentale per tutto questo gioco proprio la sfuggente protagonista che sembra perennemente insoddisfatta. Sia quando salva il suo vampiro preferito, sia quando sconfigge la strega regina cattiva e sia quando (spoiler alert) finalmente indossa il modello di Chanel che ha comprato per la sua capa ricca. Come già in Sils Maria, Assayas sfrutta alla perfezione Kristen Stewart e la sua disponibilità come attrice, anche proiettandola nel traffico di Parigi a cavallo di uno scooter, momento in cui si teme per la sua incolumità. Come ci ha raccontato lo stesso Assayas quando abbiamo registrato l’Anatomia di una scena, le scene sono state girate nel vero traffico parigino e Kristen le ha fatte senza controfigura.