In Camerun si combatte la battaglia per la libertà di internet

Quello che succede in questo paese africano non ha precedenti, sia in via di principio sia per la durata del blocco. In un continente in piena mutazione, che assiste a un boom di accessi a internet da dispositivi mobili e di scambi economici e sociali, negare l’accesso alla rete per un periodo prolungato significa emarginare una parte della popolazione.

Da quando l’ex presidente egiziano Hosni Mubarak, durante la rivoluzione del 2011, oscurò internet per cercare di distruggere il movimento di protesta che portò alla sua caduta, i leader autoritari ricorrono sempre più spesso a questa modalità di controllo. Secondo i dati dell’organizzazione Freedom house, nel 2016 24 paesi hanno bloccato l’accesso alla rete, contro i 15 dell’anno precedente.

Le misure di questo tipo attirano poco l’attenzione perché sono meno eclatanti di altri metodi repressivi. Lo si è visto in occasione della crisi politica nella Repubblica Democratica del Congo o dei disordini post elettorali in Gabon e in Gambia, nello Xinjiang cinese e in Nepal: oscurare internet è ormai un riflesso automatico dei governi autoritari, una sorta di precauzione per la sopravvivenza.

Edward Snowden, l’ex consulente della National security agency (Nsa) statunitense, attualmente rifugiato in Russia, non si è sbagliato quando lo scorso gennaio ha scritto su Twitter a proposito del Camerun: “È il futuro della repressione. Se non ci opponiamo, arriverà anche da noi”. Snowden ha aggiunto un hashtag che gira da due mesi sui social network, #BringBackOurInternet.

Oscuramento selettivo

Il caso del Camerun è emblematico perché le autorità di Yaoundé hanno ordinato un oscuramento selettivo, limitato alle due regioni anglofone del sudovest e del nordest del paese, dove vive un po’ meno del 20 per cento dei 22 milioni di abitanti.

La Cina ha già sperimentato questa pratica nello Xinjiang, la regione autonoma uigura nell’ovest del paese, già teatro di violenze tra la popolazione musulmana autoctona e i residenti han, la popolazione maggioritaria cinese, e più di recente di attentati o di minacce di tipo terroristico.

Ma mai fino a oggi un governo aveva applicato una simile restrizione per settimane, come ha fatto il Camerun, con gravi conseguenze economiche e sociali. Internet è divenuto fondamentale per trasferire denaro, anche tra privati, per le transazioni economiche, per la salute e l’istruzione.

Il governo sostiene di aver proceduto all’oscuramento per lottare contro la diffusione di “false informazioni” sui social network. Ma impedisce anche, e forse soprattutto, ai movimenti di protesta di organizzarsi tramite app di messaggistica come WhatsApp.

Come sempre accade, sono nati dei sistemi alternativi. È stata ideata una nuova attività, quella dei corrieri che fanno la spola tra le regioni dove internet non funziona e quelle dove la rete è accessibile, con decine di cellulari sui quali sono stati preparati dei messaggi da inviare. All’arrivo i corrieri devono solo premere il tasto “invia”.

Le radici della crisi

La crisi affonda le radici nella storia del Camerun. Ex colonia tedesca, il paese è stato diviso alla fine della prima guerra mondiale tra le potenze coloniali francese e britannica. Al momento della decolonizzazione, nel 1960, una parte del Camerun anglofono ha scelto, tramite referendum, di unirsi alla Nigeria, mentre un’altra parte si è unita al Camerun francofono.

Le iniziali promesse federaliste sono state soffocate da un centralismo autoritario incoraggiato e favorito dalla Francia, sempre molto influente e attiva, anche militarmente, nella repressione dell’opposizione, a sostegno del presidente scelto da Parigi, Ahmadou Ahidjo, originario del nord musulmano.

Nel libro d’inchiesta Kamerun! Une guerre cachée aux origines de la Françafrique, 1948- 1971 (La Découverte, 2011) Thomas Deltombe, Manuel Domergue e Jacob Tatsitsa spiegano bene le origini della crisi attuale: