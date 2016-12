Il salvataggio del Monte dei Paschi lascia più dubbi che certezze

Per battere questa strada, il governo aveva licenziato il precedente vertice e di fatto svolto la regia dell’operazione. Benedetta, secondo notizie di stampa non smentite , in un pranzo tra l’allora primo ministro Matteo Renzi e il capo di Jp Morgan Jamie Dimon. Un’operazione complessa, che prevedeva anche lo scorporo e la cartolarizzazione (cioè, la trasformazione in titoli cartacei, messi in un veicolo separato dai conti della banca) dei crediti inesigibili della banca stessa.

Le puntate precedenti Ricordiamo infatti che già all’inizio dell’estate, con la pubblicazione degli stress test, era stata conclamata la crisi del Montepaschi. E alla fine dell’estate il governo, che era diventato un azionista di riferimento della banca senese attraverso la conversione in azioni dei bond pubblici da questa sottoscritti, aveva scelto la sua strada per “salvare” la banca: non un intervento pubblico, ma un aumento di capitale affidato al mercato, attraverso una complessa operazione guidata dalla banca d’affari americana Jp Morgan, coadiuvata da Mediobanca.

Secondo la lezione del liberale Einaudi, omaggiato in quello scritto, non si dovrebbe spendere neanche un euro per salvare Mps. Eppure lo si fa, perché, spiega Visco, lo stesso padre del liberalismo italiano ammetterebbe l’eccezione, quando una banca è ancora solvibile, si può salvare e si tratta di scongiurare l’effetto catastrofico di una crisi di liquidità. E oggi, prosegue il governatore, “il contesto in cui operano le banche è profondamente mutato. Basti solo rammentare che una crisi di panico non si esprime tanto attraverso le file di clienti ansiosi agli sportelli delle loro banche quanto con il collasso della fiducia nei mercati interbancari fittamente interconnessi su scala mondiale e con il conseguente rapido prosciugamento della liquidità”.

Queste antiche parole di Luigi Einaudi sono state ricordate dal governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco in un breve testo che lui ha scritto come postfazione a La difficile arte del banchiere (Laterza, 2016). Titolo profetico, nel pieno della grave crisi del Monte dei Paschi di Siena, che va a precipitare in queste ore con la richiesta della Bce di portare a 8,8 miliardi di euro l’ammontare dell’intervento pubblico per il salvataggio della banca.

Per tutelare davvero il risparmio, lo stato non dovrebbe “dare alcuna garanzia, neppure morale, a pro di private imprese. Ogni banca, ogni industria, deve correre le alee inerenti alla sua vita. Se lo stato garantisse le private iniziative contro le perdite, quale spaventevole abisso si spalancherebbe dinanzi al paese!”.

Dopo il referendum, le dimissioni di Renzi e la conferma dello stesso ministro dell’economia le cose non si sono sbloccate per il Montepaschi

“Ripulito” dalla spazzatura, il Monte dei Paschi poteva stare sul mercato e chiedere capitali, sia ai privati, che già possedevano obbligazioni, sia ai soci “grossi”, che dovevano mettere la fetta maggiore. In tutto, si trattava di trovare cinque miliardi, un ammontare approvato e certificato dalla stessa Bce. Peccato che le adesioni del pubblico sono arrivate con il contagocce, mentre il socio importante, che si vociferava essere l’emiro del Qatar, è rimasto alla finestra.

Tutto questo è successo nei giorni in cui l’Italia dibatteva sul referendum e qualcuno attribuiva l’attendismo di risparmiatori grandi e piccoli all’incertezza del quadro politico. Dopo il referendum, le dimissioni di Renzi, l’arrivo di un nuovo presidente del consiglio e la conferma dello stesso ministro dell’economia, le cose non si sono sbloccate per il Montepaschi: e il 22 dicembre il vertice della banca ha certificato che l’operazione di aumento di capitale “non si è chiusa con successo”.

Nelle stesse ore, il governo si faceva autorizzare dal parlamento a stanziare 20 miliardi per interventi nel sistema bancario: il Monte dei Paschi, era noto, sarebbe stato il primo della lista. Solo che allora si pensava che “bastassero” 5 miliardi, adesso la Bce fa sapere che ne servono 8,8.

Il “rapido deterioramento”

Cos’è successo per far lievitare il conto in modo così consistente? Partiamo dalle parole usate dalla stessa vigilanza della Bce, che sono state pubblicate – funziona così, purtroppo, la trasparenza delle istituzioni monetarie europee – solo sul sito della stessa banca vigilata, il Monte dei Paschi. “La posizione di liquidità della Banca ha subìto un rapido deterioramento tra il 30 novembre 2016 e il 21 dicembre 2016”, ha scritto la Bce nella lettera al ministero dell’economia nella quale considera che la banca “è tuttora solvente” (requisito essenziale per eccedere al programma di “ricapitalizzazione preventiva”, insomma per ammettere il salvataggio di stato) ma quantifica in 8,8 miliardi l’ammontare di capitale necessario.

In ventun giorni la banca ha assistito a una crisi di liquidità: gente che ha chiuso i conti correnti (per 6 miliardi di euro, sostiene questo articolo de Linkiesta); ma anche – se seguiamo le parole di Visco citate all’inizio sul modo in cui si diffondono oggi le crisi di panico – prestiti interbancari che si sono rarefatti. A cosa si deve questo “rapido deterioramento”?

Tra le due date messe in fila dal comunicato, il 30 novembre, cioè all’indomani del precedente via libera della Bce al piano da cinque miliardi, e il 21 dicembre, alla vigilia della certificazione del fallimento del piano stesso, c’è un’altra data che in Italia ricordiamo bene: il 4 dicembre, giorno del referendum costituzionale.

Il suo esito ha segnato l’uscita di scena di Matteo Renzi, principale sponsor dell’operazione “di mercato” senese, e preannunciato la soluzione alternativa, la nazionalizzazione. Resta non spiegabile, anche alla luce del “deterioramento” di cui parla la Bce e del quale i vertici della banca dovevano già essere al corrente, il fatto che proprio in quei giorni il Monte dei Paschi abbia chiesto alla Bce una proroga del tempo utile per cercare capitali sul mercato, una richiesta respinta da Francoforte.

La politica

Si potrebbe dire che, se un’operazione ha senso economico, ce l’ha anche se cambia il presidente del consiglio. Questo vale per il piccolo risparmiatore come per l’emiro del Qatar. Forse allora quell’operazione non aveva molte possibilità neanche prima ed era stata tenuta in piedi dalla pervicace volontà del governo di non affrontare i problemi di una nazionalizzazione in piena campagna referendaria.

Oppure che la trattativa con l’emiro – o altri – andava condotta da un governo forte, nel pieno dei suoi poteri, in stanze riservatissime. O che l’amministratore delegato di Montepaschi Marco Morelli (al quale, fa notare Federico Fubini sul Corriere, è stato accordato un compenso di 1,4 milioni l’anno, tanto quanto guadagna il capo della più grande banca d’Europa) non è stato molto abile nelle trattative.