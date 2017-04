Una via d’uscita dalla solitudine

Da dieci giorni sto da sola. Cioè, c’è un quindicenne in casa con me, e anche una diciannovenne, ma gli adolescenti vivono nelle loro camere, emergendone solo ogni tanto per annunciare che sono diventati vegetariani o che vogliono un poster dei Pink Floyd, quindi non è che siano di grande compagnia. E dopo un po’ mi accorgo che sono già diventata una persona diversa, che sono cambiata o forse regredita. Comincio ad avere un’idea della persona che sarei se fossi sempre sola.

Mi aggiro rumorosamente per casa anziché starmene nel mio solito angolo del divano a guardare la tv. Invece la guardo sul computer, seduta al tavolo della cucina, e la sera mi infilo sotto le lenzuola stropicciate del letto sfatto, riempiendo l’impronta che ho lasciato la sera prima. Come diceva Joni: The bed’s too big / The frying pan’s too wide (Il letto è troppo grande / la padella troppo larga).

Di solito è Ben che mette la musica che fa da colonna sonora costante in casa, e a me sta bene: è uno dei vantaggi di vivere con un dj. Ma ora tocca a me. Metto i Roxy Music, Solange, gli Elastica e Liza Minnelli, e poi attacco con Rickie Lee Jones, e ripenso a quand’ero ragazzina e ascoltavo Pirates, sempre con una sigaretta in bocca. Dopodiché guardo le otto ore di documentario su O.J. Simpson, le serie Mean streets e Catastrophe, e resto sveglia fino a tardi a leggere The red parts di Maggie Nelson.

Specchiarsi nell’altro

Vent’anni fa ho scritto una canzone intitolata Single, in cui mi chiedevo: And how am I without you? / Am I more myself or less myself? / I feel younger, louder / Like I don’t always connect… (E come sono senza di te? / Sono più me stessa o meno? / Mi sento più giovane, più rumorosa / spesso fuori fase). Ora mi faccio le stesse domande.

C’è una stranezza nello stare da soli, ti dà la sensazione di essere una persona più stramba di quanto pensassi. Stare in compagnia, o con un partner la maggior parte del tempo, comporta continui piccoli aggiustamenti e compromessi e ti costringe a cambiamenti impercettibili per adattarti agli altri. Smussi gli angoli, ti rispecchi nell’altro e finisci per somigliargli, e questo ti fa sentire normale. Ma quando non c’è nessuno che nota quello che fai, che mangi, che bevi o che guardi, e puoi fare le tue scelte da solo, cominci a chiederti se quelle scelte non siano un po’ strane.