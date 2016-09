In Senegal la tecnologia aiuta gli agricoltori

In Senegal l’agricoltura rappresenta il 15,8 per cento del prodotto interno lordo e impiega il 77 per cento della forza lavoro, secondo i dati del 2014. Nel settore agricolo lavora non solo chi alleva animali o coltiva la terra, ma anche chi trasforma, distribuisce, trasporta e rivende i prodotti agricoli. Oltre ai mercati di grandi e piccole città, agli angoli delle strade di molti quartieri non è raro trovare donne con un banchetto di frutta e verdura acquistata al mercato e rivenduta nelle zone “non servite” da altri negozi.

Quando Aboubacar Sidy Sonko parla della difficoltà di far accettare ai suoi genitori la scelta di intraprendere una carriera da imprenditore, i venti ragazzi seduti nel pubblico annuiscono comprensivi. Siamo a Thiès, in Senegal, a sessanta chilometri dalla capitale Dakar. Sonko partecipa al lancio di un incubatore per promuovere l’imprenditoria giovanile nell’ambito dell’agricoltura. L’incubatore si chiama Yeesal Agrihub : “Yeesal” in wolof, la lingua più parlata in Senegal, vuol dire “innovazione” e riassume l’ambizione dei fondatori di risolvere alcuni problemi dell’agricoltura con la tecnologia.

Oggi Sonko dà lavoro a diciotto persone in sette regioni del Senegal, e si rivolge a ventimila utenti. Prima di arrivare a questo punto ha dovuto affrontare molte difficoltà, specialmente quando ha detto di voler lasciare il lavoro per creare una startup.

Sonko è cresciuto in un villaggio nel sud del Senegal, vicino a Ziguinchor, nella verde area della Casamance, dal nome del fiume che attraversa la regione del Senegal compresa tra il Gambia e la Guinea Bissau. Quando si è trasferito a Saint-Louis, nel nord, per frequentare l’università, si è reso conto che i prodotti venivano venduti a un prezzo dieci volte superiore rispetto a quello pagato nel suo villaggio: “Un’ingiustizia per i contadini e per i consumatori che in città acquistano a prezzi esorbitanti”, spiega Sonko. Con Mlouma ha risposto a uno dei problemi principali di questo settore: quello della circolazione delle informazioni.

Sonko è il fondatore di Amandjine, una micro impresa informatica attraverso cui ha sviluppato Mlouma , un’app che fornisce ai produttori locali i prezzi aggiornati sul mercato internazionale dei beni alimentari. In wolof louma significa “camminare e chiedere”: grazie a Mlouma i produttori possono sapere i prezzi dei beni senza muoversi dal loro villaggio. Basta un sms per informarsi sul prezzo dei generi alimentari a Dakar, e un altro sms per informare gli altri produttori su cosa e quanto hanno raccolto.

Daral è un’applicazione che aiuta gli allevatori ad affrontare uno delle più grandi minacce alla loro attività: la perdita e il furto di bestiame, molto frequente in Senegal, anche a causa delle lotte tra diversi gruppi di allevatori in alcune regioni nel paese.

Come Amadou Soaw, fondatore di Daral, impresa su cui ha investito tutti i suoi soldi, tanto che per cinque anni ha vissuto con cinquanta centesimi al giorno, sotto il limite della soglia di povertà indicata dalla Banca mondiale.

Secondo i dati dell’Unesco, in Senegal solo il 7,6 per cento degli studenti accede a un ciclo di studi universitario: un percorso che per molti implica molti sacrifici da parte della famiglia. Per questo quando un ragazzo o una ragazza dicono alla famiglia di non volersi far assumere da un’azienda per cominciare un’attività in proprio, il mondo crolla. Così è stato anche per Awa Caba, 28 anni, cofondatrice di Sooretul , una piattaforma per comprare online i prodotti lavorati da cooperative di contadine. Saponi, olii, marmellate: sono questi i prodotti che si trovano in vetrina a Soretuul, che in wolof significa “non così lontano”.

Il valore del bestiame nell’intero paese è stimato in circa 700 milioni di euro, una famiglia che perde le sue greggi rischia la rovina. L’applicazione di Soaw permette agli allevatori di tracciare il bestiame grazie a un chip applicato sull’animale. La banca dati con tutte le informazioni è consultabile via internet. Digitando il codice identificativo, per esempio, se trovo una bestia smarrita, ottengo anche la foto del proprietario.

I primi finanziatori di queste imprese sono le compagnie telefoniche come Orange, che ha uno specifico programma di sostegno agli imprenditori in Africa, ma anche giganti come Microsoft con l’iniziativa 4Afrika e Google, che spesso diventano partner tecnici di queste startup.

Il Senegal è un terreno particolarmente fertile per l’imprenditoria: secondo il rapporto Doing business 2015: going beyond efficiency, pubblicato nel 2015 dalla Banca mondiale, con un tasso di crescita del pil del 4,6 per cento all’anno (2014) l’economia senegalese è tra le prime dieci con la migliore performance nell’attuazione delle riforme per facilitare gli affari, soprattutto nell’ambito delle infrastrutture e della politica fiscale.

A sostenere economicamente Yeesal Agrihub c’è la cooperazione tedesca e una ong italiana, Lvia, che ospita la sede dell’incubatore a Thiès. Ma la Fao, l’organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di agricoltura, tiene d’occhio i progetti dei venti imprenditori che ne fanno parte, così come Cta, centro di formazione in ambito agricolo che ha sede nei Paesi Bassi, e che di recente ha pubblicato un rapporto sugli imprenditori agricoli in Africa.

In Senegal solo il 17,7 per cento della popolazione ha accesso a internet, mentre almeno il 98 per cento si collega a una rete cellulare. “Gli agricoltori non hanno bisogno di internet, ma hanno bisogno di soluzioni che facilitino il loro lavoro”, sostiene Awa Caba. Decine di giovani imprenditori sono pronti a fornirgliele.