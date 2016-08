Il Burundi è sull’orlo di una guerra civile lontano dagli occhi del mondo

Eppure il mondo sembra non accorgersene. A quanto pare la comunità internazionale non percepisce l’urgenza di fermare l’implosione del Burundi e, secondo le organizzazioni umanitarie, ancora meno di fornire cibo e rifugio alle vittime.

“Voglio dimenticare tutto del Burundi, anche i nostri nomi”, dice un altro giovane, crollato a terra davanti a un centro di registrazione per i profughi. Per metterla in salvo, ha trasportato dall’altra parte del fiume sua sorella di sedici anni, incinta in seguito a uno stupro. Si sono lasciati alle spalle la tomba di un’altra sorella, uccisa l’anno scorso da un proiettile sparato da un soldato.

“Il sangue scorre ovunque in Burundi, le cose stanno così”, racconta il giovane agricoltore, arrotolandosi i pantaloni e una manica della camicia per mostrare tagli e lividi. Ha chiesto di cambiare il suo nome per proteggere i familiari che si trovano ancora in Burundi. Profugo all’età di 27 anni, è solo una delle tante vittime di una crisi che ha costretto più di 250mila persone all’esilio e che adesso minaccia la fragile stabilità di una regione con un tetro passato di genocidi. I racconti di chi è fuggito sono pieni di torture, aggressioni, rapimenti e omicidi.

Thierry vuole parlare, ma si blocca al ricordo dei colpi e delle coltellate accompagnati dalla voce di suo padre che implorava di aver salva la vita, prima che uomini dal volto coperto lo facessero a pezzi. Si rinchiude in se stesso, freddo e piccolo su un’umida panca di legno in Tanzania. L’inferno si trova a un paio di chilometri di distanza, al di là di un fiume, nel paese che fino a due ore fa era la sua patria.

“Ci hanno preso i soldi, ci hanno picchiati e poi ci hanno chiesto: ‘Non appoggiate il presidente?’”, racconta Kigeme Kabibi, una trentenne madre di cinque figli che ha cercato di scappare la prima volta dopo che avevano sparato a suo marito e, come quasi tutti i profughi del Burundi, ci ha chiesto di essere identificata con uno pseudonimo nel timore di rappresaglie per aver parlato con la stampa straniera. Al secondo tentativo è riuscita ad arrivare in Tanzania percorrendo strade secondarie.

Questi esuli hanno raggiunto gli altri 250mila che avevano trovato rifugio in Tanzania, Ruanda, Uganda e Repubblica Democratica del Congo alla fine dell’anno scorso, in campi profughi drammaticamente sovraffollati e senza cibo a sufficienza. Secondo quanto riferito da un portavoce delle Nazioni Unite, un appello per raccogliere fondi ha racimolato solo un decimo del necessario.

Il suo annuncio ha provocato un tentativo di colpo di stato, proteste di massa e una repressione che si è trasformata in uno stato permanente di violenza. Nel 2016, in media, un migliaio di persone al giorno sono fuggite oltre il confine con la Tanzania, secondo le cifre fornite dalle agenzie umanitarie attive nella regione.

La violenza è esplosa l’anno scorso, quando il presidente Pierre Nkurunziza, un ex insegnante di educazione fisica, comandante di una milizia e devoto cristiano rinato, ha annunciato di voler mettere da parte la costituzione e candidarsi per un terzo mandato.

“Il nostro paese è sull’orlo della guerra e noi ci sentiamo dimenticati”, dice Geneviève Kanyange, un’esponente del partito al potere che ha trascorso settimane in clandestinità prima di riuscire a fuggire in esilio. “Se non ci aiuteranno presto, potrebbe essere troppo tardi”.

Fabian Simbila è un operatore sanitario che ha conosciuto Thierry e la sua famiglia presso un minuscolo centro di registrazione alla frontiera. Può fornire aiuto per le emergenze mediche e offrire coperte per ripararsi dal freddo, ma non ha cibo per le famiglie che hanno camminato a volte per giorni con lo stomaco vuoto. “Arrivano di sera e non hanno niente da mangiare fino al giorno dopo, quando verranno accolti nei campi profughi ufficiali”, racconta. “È difficile, provo pena per loro. Ma cosa posso fare?”. Decine di persone arrivano ogni giorno, e il suo modesto salario non basta a procurare razioni per tutti quanti.

La fame patita in Tanzania è comunque per molti un cambiamento in positivo rispetto ai pasti consumati nel terrore in patria. “Stanotte forse riuscirò persino a dormire di nuovo”, dice Jacques, un contadino di 21 anni scappato con i genitori da un villaggio nella provincia di Ruyigi, al confine. Non mangiava da più di 24 ore, ma alla sua famiglia non importava, dice.

“Non volevo rivivere le cose che avevo visto da bambino”, ha detto, riferendosi alla lunga guerra civile, finita nel 2005. “Catturano i giovani, li accoltellano e li picchiano, e violentano le donne. Non ne possiamo più di vedere gente morire come capre. Poi mio padre è anziano, e ci ha implorato di partire adesso, perché non sarebbe stato in grado di scappare nel caso di una crisi improvvisa”.