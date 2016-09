Sulla vetta del ghiacciaio Ameghino, in Argentina

Dopo la sosta al ghiacciaio Perito Moreno, ripartiamo per il ghiacciaio Ameghino. Arriviamo sulla vetta dopo circa tre ore di dura salita su un terreno sconosciuto e incontaminato. Blocco il cavalletto con dei grandi sassi per contrastare le forti raffiche di vento e mi preparo per scattare la nuova panoramica.

Nel pomeriggio comincio a salire il pendio con incontri ravvicinati poco rassicuranti: nella zona ci sono tori selvatici, ma per fortuna hanno più paura di me. Durante la salita, con grande soddisfazione ripeto due scatti e una panoramica di De Agostini.

Dopo aver montato tutta l’attrezzatura nonostante le fortissime raffiche di vento, il tempo improvvisamente cambia e comincia una tormenta di neve che ci costringe a ripararci sotto alcune pareti rocciose. I guardaparco cominciano a farmi pressione: vogliono scendere perché sono preoccupati per il peggioramento delle condizioni meteo e per il ritorno in gommone. So che ci aspettano due ore di discesa per raggiungere il lago e almeno tre ore di navigazione prima che faccia buio, ma la voglia di ripetere quella fotografia prevarica su tutto e li convinco ad aspettare ancora.