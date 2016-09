Perché ho deciso di fare la madre surrogata

Tre donne canadesi che hanno scelto di portare avanti una gestazione per altri (gpa) raccontano le loro storie. In Canada è illegale pagare per la gpa e le madri surrogate ricevono solo un rimborso per le spese sostenute.

Perché ho scelto di portare avanti una gestazione per altri?

Adoravo essere incinta. Avevo già un figlio e una figlia, perciò la nostra famiglia era al completo, ma volevo ancora avere dei bambini. Quando su Facebook ho letto un post sponsorizzato della Canadian fertility consultant (Cfc), un’agenzia specializzata in gpa, li ho contattati. Ci ho messo un anno a convincere mio marito.

Come sono entrata in contatto con i genitori?

Alla Cfc ho completato una scheda per definire il mio profilo e ho parlato con l’operatore che si occupa dell’ammissione. Abbiamo discusso di questioni fondamentali, tra cui gli esami medici prenatali, la riduzione selettiva, l’aborto, il numero di embrioni che ero disposta a farmi impiantare. Due giorni dopo ho ricevuto un’email di presentazione di una coppia di Toronto, ci hanno invitati a chattare via email per capire se tra noi c’era una buona intesa. Quel primo giorno ci siamo scambiati una decina di email. Abbiamo deciso di andare avanti.

Com’è stata l’esperienza?

Ci siamo trovati bene. La nostra relazione si è svolta soprattutto via email. Avevano ancora un embrione da un precedente tentativo di fecondazione in vitro, costituito dall’ovulo di lei e dallo sperma di lui. L’embrione congelato è stato spedito nella città di Victoria, dove è stato effettuato il trasferimento in utero. Sono venuti a trovare me e i miei figli prima del trasferimento, e sono tornati per l’ecografia della ventesima settimana e per il parto. Ho avuto una gravidanza da manuale e un parto rapido. Ho partorito a casa, una cosa che ho sempre voluto fare. Questo li preoccupava un po’. Ho in programma di fare un’altra gpa per loro nel 2017.

Le persone dell’agenzia mi hanno sostenuta in modo fantastico. Non ci sono state complicazioni, perciò mi hanno aiutato soprattutto con i rimborsi, non mi sentivo a mio agio a parlare di soldi. Organizzano dei ritiri straordinari per le madri surrogate, dove ci s’incontra e si condividono le rispettive esperienze. C’era una forte dimensione spirituale in questi ritiri. Ci sostenevamo l’una con l’altra. Dopo il parto – mio marito è nella marina e si era dovuto imbarcare il giorno stesso – una madre surrogata di Nanaimo è venuta a trovarmi con un grande contenitore di chili, un ciambellone alla banana e dei giochi per i miei figli.

La parte più difficile?

Ero molto preoccupata per i farmaci. Io conduco uno stile di vita naturale. Prendere gli ormoni era la cosa che meno mi piaceva. Ma in realtà non hanno avuto effetti negativi su di me.

La parte più bella?

Lo sguardo sui volti dei genitori quando hanno tenuto in braccio la loro bambina per la prima volta.

Il rapporto con la bambina?

Per me è come se fosse la figlia di un amico davvero speciale. Sono fiera di aver avuto la capacità e la forza d’animo di mettere al mondo una vita così bella. È stata la stessa sensazione che ho provato con i miei figli, ma senza il legame che si crea allevandoli ed educandoli. Quella bambina non era mia. Non provavo alcun attaccamento, alcun desiderio di essere sua madre. Ma sono in contatto con i genitori e seguo la sua crescita.

Cosa vorrei che le persone capissero della maternità surrogata?

La cosa più importante da capire è che questi non sono figli nostri. Non sto dando via il mio bambino, sto portando in grembo il figlio di altre persone, alle quali lo restituirò quando sarà nato.