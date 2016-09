I bambini sbarcati dall’Egitto segnano la nuova rotta dei migranti

Per tutti loro il viaggio è durato giorni, addirittura settimane, con un meccanismo di riempimento progressivo dei barconi su cui erano stati caricati. “Abbiamo passato in mare 14 giorni”, dice Mohamed, un ragazzo somalo di 24 anni che rimarca la cifra con le dita della mano mentre ripete “fourteen, fourteen”. Altri ci hanno messo undici giorni, altri ancora sei. Diverse barche sono state utilizzate per trasbordare mano a mano le persone dalla costa verso le due navi madri, che hanno puntato verso l’Italia solo quando si sono riempite. Alaeeden, un ragazzo sudanese di 22 anni, conferma: “Ogni giorno arrivavano nuovi gruppetti”. Mohamed strascica i piedi e dice: “Non posso credere che sto toccando terra”.

Dopo alcuni sporadici arrivi nel mese di aprile, lo sbarco del 13 maggio è la certificazione definitiva della ripresa di quella che sembra essere la nuova rotta della prossima estate: quella che dalle coste vicine ad Alessandria punta verso la Sicilia. Numericamente, lo sbarco ha dimensioni non indifferenti: i 342 arrivati ad Augusta sono solo una parte di quanti sono stati soccorsi in alto mare. In due operazioni separate, il giorno prima erano stati tratti in salvo due grandi pescherecci, entrambi partiti dall’Egitto, con a bordo complessivamente 898 persone. Gli altri sono stati caricati da altre due navi e portati rispettivamente a Catania e a Palermo.

Quella in partenza dall’Egitto sembrava ormai una rotta del passato. Poi, cosa è successo? Come mai si è riaperta?

Rispetto alla classica via libica, dall’Egitto i giorni di navigazione sono molti di più, anche perché le organizzazioni degli scafisti usano i pescherecci che riempiono gradualmente – dalla Libia partono invece per lo più gommoni con un centinaio di persone a bordo. Ma i rischi a terra sono molto minori. “Molti stanno partendo dal mio paese per imbarcarsi dall’Egitto, la Libia è troppo pericolosa”, dice ancora Alaeeden, che ha lasciato il Sudan un paio di mesi fa e sostiene di aver pagato 2.500 dollari per attraversare il Mediterraneo. “La Libia è un gran problema”, gli fa eco un suo connazionale.

Diversi segnali indicano che è in atto uno spostamento di eritrei, etiopi e sudanesi verso l’Egitto, attraverso un passaparola che sta indicando quel paese come il nuovo punto di partenza. L’ha detto chiaramente da informazioni provenienti dalla sua comunità Meron Estifanos, nota attivista eritrea residente in Svezia.

Molto usata fino al 2014 da decine di migliaia di siriani diretti in Sicilia, la via egiziana era caduta in disuso per tutto il 2015. I siriani si sono spostati lungo la rotta balcanica, meno pericolosa e più praticabile. Nel frattempo, il governo del presidente Al Sisi ha stretto collaborazioni con quello italiano per bloccare le partenze e concluso un accordo per il rimpatrio lampo dei cittadini egiziani arrivati via mare. Quella in partenza dall’Egitto sembrava ormai una rotta del passato. Poi, cosa è successo? Come mai si è riaperta?

Probabilmente il congelamento dei rapporti diplomatici tra Roma e Il Cairo per la mancata collaborazione nelle indagini sull’omicidio del ricercatore italiano Giulio Regeni, trovato morto il 3 febbraio al Cairo con evidenti segni di tortura sul corpo, ha giocato e sta giocando un ruolo in questo nuovo sviluppo. La cooperazione tra polizie è saltata. I controlli si sono fatti più laschi. Al Sisi forse ha identificato i migranti come un possibile mezzo di pressione nei confronti dei suoi ex amici italiani, sperimentando lo stesso metodo messo in campo a suo tempo per anni dal colonnello Muammar Gheddafi in Libia.