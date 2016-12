Piccole storie di resistenza nei campi di Rosarno

Alì gioca a ping pong in un’enorme fabbrica abbandonata alle porte di Rosarno, dove fino a vent’anni fa si lavoravano decine di quintali di clementine, i tempi d’oro dei contributi della politica agricola comunitaria.

Alì esiste, ma se non fosse per il suo italiano perfetto sembrerebbe quasi un personaggio di fiction, creato come metafora della situazione della piana di Gioia Tauro: grande crisi economica e strutture industriali abbandonate che ospitano migranti in attesa di trovare un po’ di lavoro, sempre più scarso per tutti.

Sarebbe sbagliato fermarsi qui.

Abbiamo incontrato Alì all’inizio del nostro viaggio nel cuore della piana, a pochi metri fuori da Rosarno, dentro i magazzini della Conagros, dove avevamo in realtà appuntamento con Mimmo, il responsabile della Coldiretti di Rosarno. Mimmo in quel magazzino ci ha lavorato per quindici anni, da ragazzino, quando non aveva voglia di studiare. “Eravamo in centinaia a lavorare qui dentro, qui e in quel magazzino lì di fronte, qui i socialisti e lì i democristiani. Poi sono cambiati i contributi europei, da quintali a ettari e i magazzini non sono serviti più. Non era un’industria sana, anche se chi ci lavorava ci credeva”.

Mimmo poi se ne è andato in giro per il mondo a capire come si coltivava in altri paesi, perché a Rosarno c’era troppa ignoranza e i contadini continuavano a non innovare, a mantenere sempre le stesse piante, le stesse qualità. “Era la quantità il business, ma oggi sulla quantità non siamo competitivi. Un operaio in regola in Marocco o in Tunisia costa un euro al giorno, per non parlare degli spagnoli che possono usare i prodotti chimici a noi vietati. L’unico modo per resistere è cambiare”.