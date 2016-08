I ragazzi che resistono nel rione Sanità di Napoli

Ma gli ultimi mesi li ha trascorsi a combattere per un altro obiettivo: riabilitare l’immagine del figlio, non un baby-camorrista ucciso per un regolamento di conti come qualcuno aveva sostenuto subito dopo l’uccisione, bensì una vittima innocente di un raid intimidatorio per far capire al quartiere chi sono i nuovi padroni.

Antonio Cesarano, il padre di Genny, non riesce a passare sul luogo del delitto e dà appuntamento nel chiostro della chiesa. È uno dei leader dei precari Bros, un progetto regionale di formazione per la raccolta differenziata dei rifiuti che in 18 anni ha sfornato quasi quattromila corsisti, nessun assunto e un conflitto sociale ormai cronicizzato.

Pare che già poche ore prima, verso le 21.30, una “paranza di bambini”, armata di tutto punto e a bordo di motorini, avesse scorrazzato per le strade del quartiere con atteggiamento intimidatorio. Il missionario comboniano Alex Zanotelli, che vive in un monolocale di pochi metri quadri annesso alla chiesa e affacciato sulla piazza, dice di aver sentito dei colpi verso quell’ora, “dei botti molto forti, che in genere segnalano l’arrivo di un carico di droga o il compleanno di un boss”. Era solo l’avvisaglia di quello che sarebbe accaduto di lì a poco.

Genny Cesarano come Silvia Ruotolo, la giovanissima Annalisa Durante e da ultimo Maikol Russo: il giovane venditore ambulante di calzini alla stazione Garibaldi è stato scambiato per un affiliato a un clan, che sarà poi ammazzato a Melito, nella periferia nord, appena una settimana dopo, ucciso davanti al bar in cui lavorava il fratello, la notte di capodanno. Effetti collaterali di un conflitto a bassa intensità che ha visto morire settecento persone dagli anni ottanta a oggi e non dà tregua a una delle capitali dell’Europa mediterranea. Eppure, la sua soluzione non è in nessuna agenda politica, a Roma come a Bruxelles.

“Quella notte mio figlio era in piazza con un gruppo di amici, come spesso accadeva. Scherzavano tra loro, cose normali fra ragazzi di quell’età. Non avrebbero mai immaginato quello che poteva accadere”, dice Antonio Cesarano.

Le chiamano “paranze di bambini”, “stese”, e qualcuno, più impropriamente, “baby gang”, e sono i guappi della postmodernità camorristica: figli e nipoti di malavitosi in carcere o ammazzati, rifiutano le vecchie gerarchie e provano a ridisegnare i confini del potere mafioso, vicolo per vicolo, a colpi di kalashnikov e mitra Uzi importati dalle guerre ai confini dell’Europa.

Alle quattro del pomeriggio del 14 novembre, mentre l’Italia piangeva la ricercatrice veneziana Valeria Solesin e i morti degli attentati di Parigi e il quartiere Sanità si preparava a una notte bianca dedicata a Genny Cesarano, i killer sono tornati a colpire: a bordo di uno scooter, si sono presentati con la solita sventagliata di kalashnikov in aria, poi hanno mirato al bersaglio senza fare economia di proiettili.

Il boss, di 45 anni, colto di sorpresa ha tentato la fuga in moto. Ferito, è caduto e, una volta a terra, è stato finito con un colpo alla nuca. In quello stesso momento, Giovanni Catena, di 29 anni, era uscito per andare a buttare la spazzatura dal bar affacciato sulla piazza, nel quale lavorava. È stato colpito anche lui, al ventre. Sentiti i colpi, Alex Zanotelli si è precipitato all’esterno con la sua assistente Felicetta e un frate francescano. Sono stati loro a stendere un lenzuolo sul cadavere. Giovanni Catena, ferito gravemente, per fortuna si è salvato, anche se la pallottola gli rimarrà conficcata nella pancia.

L’abbiamo rivisto in piazza, il 5 dicembre scorso, a guidare la manifestazione del neoformato movimento Popolo in cammino che ha sfilato nel centro della città. L’hanno chiamato il corteo dei parroci perché è stato indetto da quattordici preti di quartieri a rischio (ma i preti in marcia erano un cinquantina, e con loro gli studenti e gli attivisti dell’associazione Libera).

L’hanno fatto precedere da una lettera aperta al governo in cui erano indicati tre fronti d’azione: la scuola, la sicurezza e il lavoro. “Alla Sanità non c’è neppure un asilo comunale, solo una scuola elementare, tre classi delle medie e un istituto superiore che è il primo in Italia per evasione scolastica. In questo modo stiamo preparando i ragazzini per la camorra. Inoltre, qui non c’è nessun controllo e nessun tipo di politiche sociali, men che meno si interviene per usare i giovani in lavori utili alla comunità”, spiega Zanotelli, che è uno degli organizzatori di quella manifestazione e osserva questa guerra che insanguina Napoli affacciato sulla piazza della Sanità, concentrato dei mali e della prorompente vitalità di questa città.

La notte del 6 settembre il missionario comboniano, che si è trasferito quindici anni fa dalla baraccopoli di Korogocho, in Kenya, non si è invece neppure affacciato al balcone. Solo al mattino ha saputo che davanti alla porta della sua abitazione, sempre aperta, avevano ucciso un ragazzo: “Quando mi sono svegliato, mi hanno detto che avevano ammazzato Genny. Era domenica e allora ho chiamato il parroco e gli ho detto che non me la sentivo di dire messa con il sangue fresco per terra. L’unica cosa che potevamo fare era una cerimonia in piazza, ma il questore l’ha vietata”.