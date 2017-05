Chi paga il conto per le banane equosolidali

I caschi che penzolano in abbondanza dagli alberi sono tutti destinati ai mercati esteri. Da questa piccola piantagione nel mezzo della lussureggiante campagna tropicale i frutti raggiungeranno, dopo un lungo viaggio via mare in container frigoriferi, i supermercati di buona parte dell’Europa e del Nordamerica.

La Repubblica Dominicana si è specializzata negli ultimi anni in questo settore: il 70 per cento delle banane prodotte qui è biologico, circa il 40 per cento è inserito nei circuiti del fair trade . Un terzo delle banane del circuito fair trade consumate in Italia arriva da qui. Una nicchia di mercato che ha permesso al piccolo stato caraibico di ritagliarsi un ruolo accanto ai grandi esportatori mondiali: l’Ecuador, la Colombia, la Costa Rica e le varie altre “repubbliche delle banane” dell’America Centrale.

Una gallina razzola a poca distanza, colibrì becchettano tra le foglie. “In un campo coltivato convenzionalmente, vedreste solo morte e desolazione. Con il biologico, invece, la natura vive e si riproduce in un ciclo integrato”. Siamo in una piantagione di banani vicino a Mao, nel nord della Repubblica Dominicana. Sono venuto qui insieme a una piccola delegazione di giornalisti europei per vedere l’origine della filiera della banana. Gandini, agronomo colombiano di remote origini italiane, è il direttore tecnico di Banelino, un consorzio di 140 piccoli produttori che in quest’area controllano 1.500 ettari. Tutti rigorosamente biologici e parte del commercio equo e solidale.

Le piante sembrano tutte identiche. E di fatto lo sono. Perché il 99 per cento delle banane commercializzate in occidente appartiene a un’unica varietà, nota con il nome di Cavendish. Come tutte le banane commestibili, la Cavendish è il frutto di un accidente biologico. Nata da un errore genetico, è sprovvista di semi e si riproduce per talea. In pratica, come ha osservato il giornalista scientifico britannico Fred Pearce , “nonostante il suo indubbio aspetto fallico, non fa sesso da millenni”.

Una di queste ultime è Plantaciones del norte, un’azienda produttrice guidata da un imprenditore italiano, Edoardo Galli, tra i primi a lanciarsi nella banana biologica e nel commercio equo. “Abbiamo cominciato da zero. All’inizio abbiamo sperimentato sul campo, perché non esistevano protocolli. Nessuno di noi sapeva come si faceva”, racconta Marino Trastullo, direttore generale dell’azienda.

Molti esperti ritengono che il conto alla rovescia per l’ora x sia già cominciato e che non si tratti tanto di “se” ma di “quando” questa cosa avverrà. E non si tratterebbe neanche della prima volta: già negli anni cinquanta, la varietà allora commercializzata al livello mondiale, chiamata Gros Michel, si è estinta a causa di una malattia ed è stata sostituita dalla Cavendish, più corta e meno saporita, diventata la nuova regina dei supermercati. La cattiva notizia è che a oggi non esiste alcun erede designato: quando la virosi attraverserà l’oceano, il trono rimarrà vuoto e tutti noi rimarremo senza banane.

Lo scenario non è fantascientifico: un virus, chiamato Tropical race 4 (Tr4), ha già decimato gran parte delle piante nei paesi asiatici, dalla Malesia alle Filippine, colpendo anche l’Africa. Se riuscirà ad arrivare sul continente americano, queste piantagioni saranno ridotte in poltiglia e l’industria esportatrice di banane si troverà in grandi ambasce.

Dentro un universo parallelo Per parlare un po’ più liberamente delle condizioni nelle piantagioni, bisogna spostarsi a qualche chilometro di distanza. Ci lasciamo alle spalle una via asfaltata, imbocchiamo una stradina che si fa sempre più accidentata e sbarchiamo in quello che somiglia a un universo parallelo: il Batey 3 di Boca de Mao ospita circa duemila persone, al 95 per cento immigrati haitiani.

Una madre single ricorda come il premio le abbia permesso di pagarsi gli studi. Un uomo racconta come abbia potuto ottenere i documenti d’identità, per i quali il consolato di Haiti chiede il versamento di circa 200 dollari – anche se in questo caso si è trattato di un prestito da parte dell’azienda, che lui dovrà poi restituire.

A questo scopo, in ogni azienda che fa parte del commercio equo sono state create delle organizzazioni interne che devono decidere come impiegare questo denaro. In una stanzetta ai lati della piantagione, un gruppo di iscritti all’Asotrapam, l’associazione dei lavoratori, è riunito per illustrarci i benefici materiali ottenuti grazie al dollaro aggiuntivo.

Le banane prodotte qui entrano nel circuito del commercio equo: il che vuol dire che ogni cassa di frutti riceve un premio addizionale di un dollaro da usare in progetti sociali o di sviluppo per la comunità o in iniziative a favore dei lavoratori.

Nato nel 1998 nel nord di Haiti, Gabriel è venuto nella Repubblica Dominicana a sette anni insieme al padre e ha cominciato presto a lavorare nei campi. Quando il padre è morto, è stato preso in carico da una famiglia di vicini ed è cresciuto con loro. Oggi lavora in una piantagione non lontana, che raggiunge la mattina in bicicletta.

Oggi i batey sono dei quartieri ghetto di immigrati haitiani, per lo più lontani dai centri abitati. Molti degli abitanti non hanno documenti: anche se nati nella Repubblica Dominicana, non hanno diritto alla cittadinanza. O l’hanno persa: nel 2013 una sentenza molto controversa della corte costituzionale ha privato della nazionalità dominicana i discendenti di immigrati haitiani nati sul territorio dominicano dal 1929, creando da un giorno all’altro un esercito di apolidi .

Guadagna 280 pesos, poco più di cinque euro, per una giornata di otto ore. A fine mese, riesce a mettere insieme circa settemila pesos (140 euro) che in parte parte invia alla madre e alla sorella minore rimaste ad Haiti. Ogni tanto va a trovarle. Nonostante viva da 22 anni nella Repubblica Dominicana, è ancora uno straniero. Per diversi anni è rimasto senza documenti e solo recentemente è riuscito a beneficiare di una regolarizzazione lanciata dal governo – l’aiuto della sua famiglia d’adozione dominicana è stato essenziale.

Gabriel vive in una stanza con le paretidi legno senza pavimento, il cui unico arredo è costituito da un materasso e da un tavolino su cui spiccano una Bibbia e un libro di inglese per un corso che segue in città la domenica mattina, unico giorno in cui non lavora nei campi. All’inizio, per pudore, non me la vuole mostrare e preferisce portarmi nella “casa” della sua seconda famiglia, una delle baracche più arredate di tutto l’insediamento. Ci sediamo al buio in una stanza in cui ci sono una grande tv, un mobiletto pieno di foto, un divano. Una parete di legno divide la stanza dalla cucina. C’è l’acqua corrente, ma l’elettricità arriva a singhiozzo: in tutto il batey viene sospesa tra le 13 e le 16 e tra le 20 e le 8 del giorno dopo.

Il suo “padre adottivo”, Daniel Bera, è un dominicano sulla cinquantina dal sorriso allegro, anche lui impiegato nelle piantagioni. “Ma io sono un’eccezione. Questo lavoro lo fanno solo gli haitiani”. Daniel è un immigrato interno; è originario di un’altra zona del paese. Si è spostato dopo aver incontrato la moglie e da un paio di decenni lavora nelle piantagioni di banane. Guadagna quanto Gabriel, 280 pesos al giorno. Il lavoro non gli dispiace, “ma è pagato troppo poco”.

Daniel, come il suo figlioccio Gabriel, nulla sa del commercio equo – le piantagioni in cui i due lavorano non fanno parte del circuito del fair trade. Né sa a quanto sono vendute ai clienti europei le banane che loro raccolgono. Sa solo che il suo lavoro è sottopagato e non gli permette di condurre una vita dignitosa, ma lo costringe a vivere in una baracca senza servizi in cui l’elettricità c’è solo nelle ore di punta.

Il sogno di un sindacato

Tutta l’industria della banana in Repubblica Dominicana si basa su manodopera costituita da immigrati. Sono gli haitiani a lavorare nelle piantagioni per salari che i dominicani in genere non accettano. “Secondo la legge, nei campi dovrebbe esserci manodopera nazionale all’80 per cento e straniera al 20 per cento. Nella realtà è il contrario”, sottolinea Eligio Almonte. Questo signore dall’apparenza un po’ dimessa si sta impegnando da alcuni anni per realizzare un’impresa alquanto impervia: avviare la costituzione di un sindacato di raccoglitori di banane. Istituzione inesistente al momento, che si scontra con le resistenze di molte aziende e con l’indifferenza del governo. “Esistono le associazioni interne alle aziende, che spesso ci sono solo perché lo richiede la certificazione fair trade. E non sempre fanno gli interessi dei lavoratori”.

La caratteristica del Sintranor, così si chiama l’unione sindacale che Almonte e altri si stanno sforzando di formare, è che per la prima volta mette insieme lavoratori dominicani e haitiani. Per il momento ha circa 300 iscritti. Non escono ancora troppo allo scoperto, per timore di ritorsioni da parte delle aziende. Si tratta quindi di una sorta di gruppo clandestino: non ha una sede né è riconosciuta al livello nazionale, anche se si sono moltiplicati nell’ultimo periodo i contatti con con i sindacati di Santo Domingo. Per incontrare Almonte e gli altri componenti del Sintranor, ci diamo appuntamento in un grande capannone in muratura, uno spazio normalmente usato per feste e cerimonie. Non c’è elettricità. Mentre cala la sera, vengono portate all’interno dell’edificio tre motociclette con i fari accesi per illuminare la riunione. Nugoli di zanzare volteggiano fameliche sulle nostre teste.

Nonostante le condizioni precarie, una quarantina di appartenenti al sindacato rimangono seduti in circolo nella semioscurità per un paio d’ore. Si presentano uno a uno, raccontano le loro storie, i problemi che hanno con il lavoro, le difficoltà di tirare avanti. Tutti lamentano i bassi salari, lo sfruttamento, l’incapacità di negoziare prezzi migliori. I dominicani spesso hanno paghe più alte, perché hanno posti di maggiore responsabilità. Gli haitiani devono accontentarsi del salario minimo, che è di 267 pesos al giorno (cinque euro). Alcuni guadagnano meno, anche 250 pesos. “Non ce la facciamo, ma non abbiamo alternativa”, dicono tutti.