Giochi di coppia

Maschio etero, 48 anni, sposato da 14, tre figli sotto i dieci anni. Non sto a dirti che la vita in casa è movimentata. Io e mia moglie non facciamo più sesso. L’ho deciso io. La sensazione di cosa obbligata, unita a pratiche sessuali troppo soft, mi fa passare la voglia. Ne abbiamo discusso in diverse occasioni, e vorremmo trovare un equilibrio. Ma ogni volta si finisce di nuovo a farlo poco e in modo noioso, e a me viene la frustrazione e il malumore. Da due mesi a questa parte, al sesso cerco di non pensarci. Facciamo perlopiù una vita da coinquilini con figli. Una volta eravamo molto creativi — parolacce, cose a quattro, sex toys, porno, eccetera — ma adesso queste cose la stancano, e non ha più alcun interesse. Secondo me mi ha dato corda con le fantasie solo per farmi contento, e adesso basta. È una normale vita da quarantottenne sposato con tre figli? Sono un egoista se nella mia vita sessuale voglio più di quel che a mia moglie va di darmi?

A stancare tua moglie sarà il sesso, HUH, oppure il fatto di avere tre figli da crescere? Io dico la seconda.

Ma per rispondere alla tua domanda: il sesso raro e poco entusiasmante, che a volte sa pure di cosa obbligata, non solo è la vita sessuale che può aspettarsi un quarantottenne sposato con tre figli, ma è anche la vita che si è scelto. Non è da egoisti voler fare più sesso o farlo di nuovo come una volta. Solo che i figli sono un impedimento logistico. Un impedimento temporaneo, se uno riesce a non dare di matto. La vita sessuale di una coppia può ripartire di slancio, se si evita di soccombere a rancori, recriminazioni e assenza di sesso. Per evitare tutte e tre le cose, HUH, può servire chiederti quale sia l’ipotesi più probabile: che tua moglie per anni abbia finto un interesse per parolacce, cose a quattro, sex toys, porno, eccetera allo scopo di intrappolarti, oppure che al momento sia troppo esausta per avercelo, un interesse per parolacce, cose a quattro, sex toys, porno, eccetera. Anche in questo caso, io dico la seconda.

Il mio consiglio: masturbati di più, masturbatevi di più insieme, riduci le aspettative in modo da essere piacevolmente sorpreso quando una sessione congiunta di masturbazione si evolverà in qualcosa di più e di meglio, ritagliatevi del tempo per fare sesso come si deve (dei weekend fuori, se possibile, in compagnia di canne, vino e Viagra), discutete di esigenze e circostanze se necessario, e a turno ricordatevi a vicenda che i bambini piccoli poi crescono.

***