Sono gay. Ho conosciuto un tipo online. È venuto a casa mia. Abbiamo fatto un sesso pazzesco, e chiacchierato per ore. Poi però – lo sapevi che c’era un però – mi ha confessato di aver mentito sulla questione hiv (gliel’avevo chiesto prima di incontrarlo, come faccio sempre). Ha la carica virale non rilevabile, ma prima mi aveva detto che era “negativo a tutto, hiv compreso”. Mi sono arrabbiato molto, più per la bugia che per la cosa in sé (lo so che “non rilevabile” è come dire negativo). Lui mi piace tanto, ma la sua bugia è bella grossa. Poi mi ha raccontato tutto della sua vita, e anche altri segreti. Devo mollarlo perché ha mentito su una cosa così importante? Oppure, per il fatto che me l’ha detto e tra di noi c’è grande la sintonia, devo dargli un’altra possibilità? Prima della rivelazione non ero così felice, be’, da sempre. Ma voglio agire saggiamente.

Perché avrebbe dovuto mentire? Per evitare un rifiuto, ovvio. Tanti rifiutano di incontrare chi dice chiaramente di essere sieropositivo, anche se un sieropositivo a carica virale non rilevabile è meno pericoloso (almeno per quel che riguarda l’hiv) di uno che si crede negativo perché lo era l’ultima volta che ha fatto il test, o perché pensa che lui non se lo prenderà mai e quindi il test non lo fa. Chi se l’è preso da poco è particolarmente contagioso; chi crede che non se lo prenderà mai – perché non va con quelli più grandi, perché è solo attivo, perché ha il culo magico e come lubrificante usa saliva di unicorno – è una testa di cazzo, e le teste di cazzo sono più pericolose in generale.

Ogni tanto i sieropositivi si rompono le palle di scontare la loro sincerità, e quindi mentono. E la tentazione di mentire a uno che pensi di non rivedere, tipo una scopata occasionale, è forte. I sieropositivi non devono mentire ai loro partner sessuali, è ovvio. La sincerità è un dovere, il consenso informato è un consenso a tutti gli effetti, e mentire sulla propria sieropositività può essere un rischio per i sieropositivi. Grazie ad alcune leggi stupide approvate da imbecilli disinformati, in diverse zone degli Stati Uniti non dire a un partner sessuale che sei sieropositivo è reato. In questo preciso istante ci sono persone in carcere, perlopiù uomini, perlopiù neri, perché non l’hanno detto. Leggi del genere sono un incentivo a non scoprire se si è sieropositivi – non ti possono punire perché non hai detto una cosa che non sai — e aumentano i rischi per tutti.

Perché lui avrebbe dovuto dirti la verità? È possibile che abbia mentito sulla sua sieropositività (una bugia che riteneva innocua per via della carica virale non rilevabile) perché pensava che con te fosse una botta e via. Non ti avrebbe contagiato né ti avrebbe più rivisto. Ma dopo che vi siete piaciuti, DADT, ha deciso di dirtelo subito anziché aspettare settimane o mesi.

L’intesa di cui parli è difficile da trovare (potrebbe essere l’inizio di qualcosa di stupendo) ma la bugia che ti ha detto è grossa, vero, anche se comprensibile. Credo che tu debba riconoscergli il merito di avertene parlato subito, e dargli un’altra possibilità.

***