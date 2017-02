Le Alpi rischiano di restare senza neve entro la fine del secolo

Entro la fine del secolo le Alpi potrebbero perdere fino al 70 per cento del manto nevoso. È uno dei possibili scenari elaborati in uno studio svizzero. Nel caso più positivo, la scomparsa della neve potrebbe essere limitata al 30 per cento, con conseguenze non solo per le località turistiche alpine, ma anche per le altre attività economiche a valle.

Christoph Marty, Sebastian Schlögl, Mathias Bavay e Michael Lehning hanno raccolto i dati climatici in due aree, il bacino del fiume Aar e i Grigioni. L’acqua raccolta in questi due bacini raggiunge diverse regioni europee. Il fiume Aar è un affluente del Reno, che attraversa il continente fino al mare del Nord. L’acqua proveniente dai Grigioni viene invece raccolta nel fiume Inn e poi nel Danubio, raggiungendo il mar Nero, nel Po e ancora nel Reno. I ricercatori hanno elaborato i dati rispetto a scenari diversi del cambiamento climatico fino alla fine del secolo.

Tutte le proiezioni hanno mostrato una diminuzione del volume del manto nevoso, a tutte le quote, in tutte le stagioni considerate e con qualsiasi scenario climatico. Inoltre, la neve dovrebbe sparire completamente sotto i 1.200 metri di altezza. Sopra i tremila metri di altezza, in uno scenario pessimistico, si potrebbe avere quasi un dimezzamento della neve. Inoltre, si prevede che la stagione invernale cominci più tardi e finisca prima. Nello scenario positivo, di intervento sul cambiamento climatico e limite dell’aumento di temperatura a due gradi, si potrebbe avere entro il 2100 una diminuzione della copertura nevosa del 30 per cento. La riduzione della neve potrebbe essere un problema per le attività turistiche, ma anche per l’agricoltura, gli impianti idroelettrici e il trasporto fluviale. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista The Cryosphere.