Il World press photo 2016

La giuria edizione del World press photo 2016 ha scelto come foto dell’anno un’immagine del freelance australiano Warren Richardson, scattata al confine tra Serbia e Ungheria il 28 agosto del 2015. S’intitola Hope for new life (La speranza di una nuova vita), mostra un uomo che fa passare un bambino attraverso il filo spinato. I giurati spiegano perché hanno scelto proprio questa immagine. Leggi