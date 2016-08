Cosa è successo il 14 luglio a Nizza

La sera del 14 luglio, durante i festeggiamenti in occasione dell’anniversario della presa della Bastiglia, un camion ha investito la folla radunata per vedere i fuochi d’artificio sul lungomare di Nizza, nel sudest della Francia. I morti sono almeno 84, i feriti più di cento, di cui diciotto in condizioni gravi. L’autista del camion è stato ucciso dalla polizia.

François Hollande ha parlato di un attacco a carattere terroristico, ma non c’è stata ancora alcuna rivendicazione. Il presidente ha annunciato un rafforzamento delle operazioni francesi in Iraq e in Siria. Il video dell’Afp.