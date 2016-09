Kinshasa nel caos dopo il rinvio delle elezioni

Negli ultimi giorni a Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo, ci sono stati violenti scontri tra polizia e manifestanti. I dimostranti chiedono le dimissioni di Joseph Kabila che è al potere dal 2001 e dovrebbe lasciare l’incarico alla scadenza del mandato, il prossimo 20 dicembre.

Secondo l’opposizione il presidente congolese, che in base alla costituzione non può essere eletto per la terza volta, sta cercando di prolungare illegalmente il suo mandato rinviando le elezioni. Nelle proteste del 19 e 20 settembre sono morte almeno 32 persone. Il video del New York Times.