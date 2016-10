Cristiano Bortone racconta una scena di Caffè

“In questa scena il protagonista, un commerciante arabo immigrato in Belgio, scopre che stanno saccheggiando il suo negozio durante una violenta manifestazione”, spiega Cristiano Bortone, regista di Caffè. “La sequenza è stata girata poco dopo gli attentati terroristici di Bruxelles. La polizia temeva che qualcuno interpretasse la finta protesta del film come una vera rivolta e scendesse in piazza”.

Cristiano Bortone è un regista, produttore e sceneggiatore italiano. Gli ultimi film che ha diretto sono 10 regole per fare innamorare (2012) e Rosso come il cielo (2006).

