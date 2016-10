Il 19 ottobre è stata approvata una nuova legge sul caporalato, che prevede l’inasprimento delle pene, anche per le aziende che si servono di intermediari illegali, la confisca dei beni, indennizzi per le vittime e un piano di interventi per l’accoglienza dei lavoratori agricoli.

Ma cos’è oggi il caporalato in Italia e perché è così diffuso? Il reportage di Stefano Liberti ed Fabio Ciconte dalla provincia di Foggia.