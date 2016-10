Via libera definitivo della camera al disegno di legge contro il caporalato. I voti a favore sono stati 336, nessuno contrario, gli astenuti sono stati venticinque (Forza Italia e Lega). La legge prevede l’inasprimento delle pene, anche per le aziende che si servono di intermediari illegali, indennizzi per le vittime e un piano di interventi per l’accoglienza dei lavoratori agricoli. Il disegno di legge, che era già stato approvato dal senato, ora è legge.