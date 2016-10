Quante divisioni ha l’Europa?

“Oggi all’interno dell’Unione europea si moltiplicano le spaccature”, dice Bernard Guetta, intervistato al festival di Internazionale a Ferrara. Ma una delle più gravi si sta consumando tra alcuni paesi dell’Europa orientale e il resto dell’Unione. In particolare in Polonia e Ungheria, dove i governi “rimettono in discussione i valori fondamentali dell’Ue” e sembrano addirittura voler abbandonare la democrazia.

Bernard Guetta è un giornalista francese esperto di politica internazionale. È stato corrispondente per Le Monde da Varsavia, Vienna, Washington e Mosca. Ha una rubrica su radio France Inter e su Internazionale.

