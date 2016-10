I vantaggi di una relazione a distanza

“Diamo per scontato che un rapporto di convivenza sia superiore a una relazione a distanza. Eppure, nonostante le sfide che comporta, la lontananza potrebbe generare le condizioni ideali per far fiorire il vero amore”, dice Alain de Botton. “Sapendo che l’altro può vivere senza di noi, ci sforziamo di essere il tipo di persona con cui qualcuno sceglierebbe liberamente di stare”.

Alain de Botton è uno scrittore, filosofo e conduttore televisivo. Ha fondato The school of life. Si occupa di cultura e storia del pensiero sottolineando il loro valore per la vita quotidiana. I suoi ultimi libri pubblicati in Italia sono Il corso dell’amore (2016), News. Le notizie: istruzioni per l’uso (2014) e L’arte come terapia. The school of life (2013).

