Nel sesso e in politica il dialogo è importante. Parola di Dan Savage

“Lascerò perdere la politica quando i politici lasceranno perdere il sesso”, dice Dan Savage. “Molti politici vogliono regolare la vita sessuale degli individui. Per fare la differenza nella lotta per i diritti dobbiamo essere schietti e aperti, non dobbiamo mai smettere di parlare, proprio come nel sesso”. Ultima parte di un’intervista in tre puntate al festival di Internazionale a Ferrara.

Dan Savage è un giornalista e attivista lgbt statunitense. La sua rubrica Savage love, di consigli sessuali e di coppia, è pubblicata in tutto il mondo e in Italia sul sito di Internazionale. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è L’amore rende liberi (Baldini & Castoldi, 2015).

