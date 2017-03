Gli italiani senza cittadinanza scendono in piazza a Roma

“Far passare questa legge significa far diventare cittadini italiani un milione e mezzo di persone”, dice l’illustratrice tunisina Takoua Ben Mohamed, in piazza per i diritti di chi è senza cittadinanza italiana come lei.

Il 28 febbraio 2017 si è svolto a Roma il Carnevale della cittadinanza, una manifestazione promossa dalla campagna L’Italia sono anch’io e dal movimento Italiani senza cittadinanza, per chiedere l’approvazione della legge sullo ius soli, approvata dalla camera il 13 ottobre del 2015, e ferma da oltre un anno in senato. Allo stato attuale i figli di cittadini stranieri che risiedono in Italia possono chiedere la cittadinanza italiana dopo aver compiuto 18 anni e solo se almeno uno dei genitori è cittadino italiano.