Roberto De Paolis racconta una scena di Cuori puri

“In questa scena il protagonista del film si trova di fronte allo sfratto dei genitori e si sente in colpa per non averli aiutati”, dice Roberto De Paolis, regista di Cuori puri. “Durante le riprese la scena è diventata più lunga del previsto ed è sfociata in un litigio tra il protagonista e suo padre”.

Roberto de Paolis è un regista romano. Cuori Puri, il suo primo lungometraggio, è stato presentato al festival di Cannes nella sezione Quinzaine des réalisateurs.

