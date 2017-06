Tom Tomorrow trasforma le notizie in fumetti

Il giornalismo a fumetti riesce a mostrare il mondo senza ipocrisie, tirando fuori verità di cui nessuno sembra accorgersi. Quando cronaca e vignette umoristiche si incontrano bisogna saper mettere insieme gli elementi nel modo giusto, per far sì che l’insieme funzioni. Il processo creativo che si nasconde dietro all’elaborazione di un fumetto satirico comprende capacità intuitive, cura delle fonti e un’attitudine a tradurre le idee in linguaggio grafico.

Il workshop L’arte della satira, tenuto da Tom Tomorrow con Carlo Gubitosa al festival di Internazionale a Ferrara (dal 29 settembre al 1 ottobre), spiegherà come trasformare una notizia in un fumetto e come acquisire alcune competenze di base per realizzare vignette satiriche.