Invito alla sostenibilità

“Dal modo in cui coltiviamo oggi dipende quello che riusciremo a mangiare in futuro”, scrive la giornalista statunitense esperta di alimentazione Simran Sethi. Il consumo di acqua e suolo e l’uso di fertilizzanti chimici, pesticidi ed erbicidi come il glifosato sono alcuni dei temi al centro dell’incontro su agricoltura sostenibile e benessere dei consumatori il 6 ottobre al teatro Nuovo, con Simran Sethi, Fiorella Belpoggi dell’Istituto Ramazzini, Manlio Masucci di Navdanya international (l’organizzazione fondata dall’attivista ambientale Vandana Shiva) e Tommaso Perrone di LifeGate. Modera Micaela Cappellini del Sole 24 ore.

Cosa fare invece contro l’inquinamento causato dalla plastica, un rischio per l’ambiente, la vita degli animali e degli esseri umani? Ne discutono gli attivisti canadesi Chantal Plamondon e Jay Sinha, Adriano Turrini di Coop Alleanza 3.0, Giorgio Osti dell’Università degli studi di Trieste, in un evento a piazza Verdi moderato da Fabio Ciconte. Sempre a piazza Verdi, in collaborazione con Terra! onlus e Lush, sarà presentato lo spettacolo Il grande carrello, tratto dal libro di Ciconte e Stefano Liberti, di e con Claudio Morici. Una riflessione critica sulla provenienza dei prodotti che arrivano sugli scaffali dei nostri supermercati.