Arriva il Mersey beat

Era il 1962 e George Martin, il produttore dei Beatles, aveva scelto il pezzo che doveva lanciare la carriera della giovane band di Liverpool: è la #canzonedelgiorno. I quattro la modificarono un po’ e la registrarono, però poi decisero che non gli piaceva e si opposero alla pubblicazione. Il loro primo singolo fu Love me do, e il resto è storia. Martin allora passò How do you do it? a Gerry and the Pacemakers, un’altra band che aveva lo stesso manager dei Beatles, Brian Epstein. Venivano anche loro da Liverpool portando con sé il sound della città che allora andava per la maggiore, il Mersey beat. Fu una buona idea: il singolo uscì nel marzo del 1963 e arrivò al primo posto della classifica britannica. Guardate com’erano composti i giovani prima della beatlemania.