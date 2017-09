In questa canzone Joni Mitchell si lamenta perché va a Parigi o su un’isola greca, incontra persone di ogni tipo, ma in fin dei conti non vede l’ora di tornare in California. Come darle torto? La #canzonedelgiorno è da Blue, un album del 1971 che fa parte di quel mucchietto di dischi di Joni Mitchell meravigliosi che non invecchiano mai. La versione del video è dal Johnny Cash show.