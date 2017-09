Oggi niente latte

Gli Herman’s Hermits erano nati nel 1964 a Manchester e si piazzarono subito al primo posto della classifica britannica con il primo singolo, I’m into something good (che prima o poi spunterà da queste parti nella sua versione originale di una Cookie da sola, che a me piace di più perché sono snob). Da lì in poi fino al 1968 quasi tutti i loro singoli andarono meglio negli Stati Uniti. Quasi tutti: tra il 1966 e il 1967 la #canzonedelgiorno andò peggio in America perché le cambiarono il lato b e lo trasformarono nel lato a. Vai a sapere perché. Se vi piace il genere British invasion degli anni sessanta questo pezzo è un gioiellino. Con qualche dettaglio interessante: la produzione era di John Paul Jones, che sarebbe presto diventato il bassista dei Led Zeppelin, e alla chitarra acustica c’era John McLaughlin, che stava per partire con la sua lunga carriera di supervirtuoso fusion.