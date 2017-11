Nella mansarda

La parola “mansarda” in una canzone profuma di Paolo Conte d’annata, un po’ come “tinello” o “bovindo”. Invece spunta nel primo album dei Vampire Weekend, del 2008. Così, indagando sul titolo della #canzonedelgiorno, ho scoperto che la mansarda in inglese si chiama mansard e prende il nome dall’architetto francese del seicento che se l’inventò, François Mansart. Non è proprio quel che s’impara di solito ascoltando un giovane gruppo rock. Ma forse una band formata da studenti della Columbia university non può non avere un piccolo tocco da secchione snob. A me piacevano e continuano a piacere molto. Anche il Paolo Conte d’annata.