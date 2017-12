Come and join the revolution! Get yourself a constitution! La #canzonedelgiorno è del 1974 ma andava molto di moda nelle mie orecchie l’anno scorso, all’epoca del nostro referendum costituzionale. Se avessimo avuto un po’ più di teenager allegramente incazzosi come quelli degli Sweet sarebbe stato tutto più divertente. Un capolavoro glam per dare un po’ di benzina al venerdì. Ah, se vi capita, per Natale io VOGLIO questa maglietta gialla a pois.