The Magic Christian è un film britannico del 1969 (dal titolo italiano insopportabilmente lungo) con Peter Sellers e Ringo Starr, più un po’ di giovani Monty Python. Non ha lasciato un gran segno, ma la colonna sonora invece sì: la #canzonedelgiorno è un pezzo che Paul McCartney scrisse per i Badfinger, band gallese dalle sorti molto tormentate che con cose come questa gettò le basi del grande power pop degli anni settanta. La mattina funziona sempre benissimo.