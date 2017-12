A metà degli anni ottanta la mia vita di giovane ascoltatore pop era divisa in due continenti che non si toccavano neanche. Uno era quello italiano, tutto molto cantautoriale, l’altro era quello british, che era fatto di musica che tirava moltissimo e di testi che per la mia distanza culturale, geografica e linguistica capivo di non capire mai completamente. Poi arrivarono i Litfiba e chiusero il cerchio: la #canzonedelgiorno era molto più vicina di Anna e Marco alla mia idea di canzone che meritasse tutto il mio amore e il mio sudore in concerto. Fu un amore che durò tre album – Desaparecido (1985), 17 re (1986) e 3 (1988) – poi finì, ma è stato bellissimo. Grazie.