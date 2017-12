Prog d’annata

Una volta la musica viaggiava via lp e le copertine erano importanti. Per esempio io, quando provavo a scoprire il prog snobbavo gli Yes perché trovavo brutte le copertine di Roger Dean, che invece erano popolarissime. Certo, erano tutti grandi strumentisti e Chris Squire era un bassista cantante, una creatura sempre stupefacente (e lui suonava musica decisamente complicata). Di fatto, l’unico disco della band londinese a cui mi sono affezionato è The Yes album, nel 1971, che in copertina aveva solo una foto del gruppo con una testa da negozio di parrucche e il rullino visibile. Il primo pezzo dell’album, che in questo video è in una performance per la tv tedesca featuring la misteriosa testa volante, è la #canzonedelgiorno. Dura 9’41” sull’album e quasi 11’ nel video: bella lunga, ma ne vale la pena.