I Fine Young Cannibals erano di Birmingham, in Inghilterra, e cominciarono nel 1985 con un album molto british che andò abbastanza bene e mi piacque tantissimo. Poi nel 1988 uscì il secondo lp, The raw & the cooked, che mi piacque meno. Ero decisamente uno sfigato: album e singoli arrivarono al primo posto in classifica in patria e negli Stati Uniti. La #canzonedelgiorno è uno di questi pezzi fortunati.