Tra vent’anni

Negli anni ottanta la Rca Italiana, gigante discografico dell’epoca, commercializzava gli ep con quattro o cinque pezzi – quelli che nel mondo anglosassone venivano identificati solo con il formato: 12 pollici – con un marchio tutto suo: Q disc. Era un buon sistema per fare uscire un singolo di artisti che non avevano ancora un lp pronto, facendolo pagare di più di un normale 45 giri di 7 pollici. Un Q disc famoso è La donna cannone di Francesco De Gregori, del 1983. Il mio preferito, all’epoca, era assolutamente quello di Lucio Dalla, del 1981, che si apriva con la #canzonedelgiorno. Non invecchia mai.