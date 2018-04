Corso rapido di spagnolo

Una ventina d’anni fa il mio computer si riempì di canzoni scelte a casaccio nel meraviglioso nuovo mondo del file sharing (non era proprio legale, scusate, eravamo tutti più giovani). Tra queste novità misteriose una delle mie preferite era la #canzonedelgiorno, una hit dei Buena Vida: scoprii (con qualche fatica: Wikipedia era molto più vuota) che erano una band bandiera del Donosti sound, lo squisito pop di San Sebastián che doveva molto ai colleghi più soft dell’indie britannico dell’epoca. È stata anche utile per scoprire uno dei milioni di falsi amici tra castigliano e italiano: raro non significa raro. Motor, acción! Buongiorno dall’actor mejicano e dalla cantante carina che lo affronta con il suo caballo blanco, pistolón en mano.