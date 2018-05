La #canzonedelgiorno di oggi è un pezzo dei Queen anomalo: è l’unico singolo della band con solo la voce di Freddie Mercury, senza neanche un coro o qualche armonia vocale. È scritta dal bassista John Deacon, e il video è stato girato nel giardino di casa del batterista, Roger Taylor, in un freddo inverno del Surrey. Stava su News of the world, album del 1977. Il motivo per cui mi è spuntata in testa stamattina è tanto ovvio quanto scemo, quindi lasciamo perdere.