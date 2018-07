Il mio primo concerto è stato di Enzo Jannacci, il 16 dicembre 1973, in un bel teatro tenda di periferia. Avevo cinque anni. Mi sono pure fatto fare l’autografo. Anche i miei primi dischi “seri” sono stati tutti di Jannacci, perché erano già in casa prima che nascessi. Uno è La Milano di Enzo Jannacci, il suo primo album, del 1964, che è pieno di perle come la #canzonedelgiorno. Parole di Dario Fo in italiano e milanese, musica di Enzo Jannacci. Se ve lo sentite tutto su Spotify vi fate un bel regalo.