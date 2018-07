Come James Brown

Lavell Hardy era un giovane parrucchiere di New York che faceva soldi anche esibendosi come imitatore di James Brown. Nel 1967 riuscì ad avere una hit locale per la piccola etichetta Rojac con la #canzonedelgiorno. Sentire questo singolo e pensare a quanta musica fantastica e semisconosciuta usciva negli Stati Uniti in quegli anni fa scoppiare la testa. Meno male che poi c’era il northern soul a farcene scoprire un po’.

Nel 1968 Hardy diventò un protagonista dell’incredibile avventura raccontata nell’articolo “La falsa Aretha Franklin”. Lo trovate in italiano su Internazionale 1266, che esce in digitale oggi e in edicola domani, venerdì 27 luglio. È bellissimo, fidatevi.