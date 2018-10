Probabilmente conoscete la #canzonedelgiorno come parte di un medley di Bob Marley & The Wailers. Qui c’è l’originale, l’immortale singolo di Curtis Mayfield del 1965, quando era ancora il leader degli Impressions. Soul man gigantesco, battistrada del funk più avanzato negli anni settanta, grande attivista politico per i diritti dei neri, è un uomo che meriterebbe una settimana tutta per sé. Per ora accontentiamoci di questa canzone.